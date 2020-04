Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha interloquito oggi con il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, per una valutazione sulla evoluzione dell’epidemia in Lucania.

Nel corso del colloquio si è discusso del modello di organizzazione ospedaliera e della necessità di puntare sul rafforzamento dei servizi territoriali.

Particolare attenzione è stata posta al focolaio di Tricarico e più in generale alla situazione delle case di cura per anziani.

31 Visite totali, 31 visite odierne