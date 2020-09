La Coldiretti porta l’agriturismo in città, a Matera. L’iniziativa verrà inaugurata sabato 3 ottobre alle ore 12 all’interno del mercato coperto di Campagna Amica, in via Serrao. Un progetto, reso possibile grazie alla Federazione Provinciale della confederazione agricola e ad Agrimercato associazione per la gestione dei mercati dei produttori agricoli in vendita diretta della Basilicata, che mira a portare il mondo dell’agriturismo all’interno dei mercati di Campagna Amica, per favorire sempre più il connubio tra produzione locale a km0 e cucina tradizionali per mezzo dell’Agrichef. “ Un cuoco contadino in cucina utilizza i prodotti da lui stesso coltivati nella sua azienda – spiega Coldiretti – dove l’accoglienza diventa un momento fondamentale per la promozione del territorio e del buon cibo, ponendo la massima attenzione sulla valorizzazione dei prodotti locali e sulle ricette tradizionali. Si tratta di una nuova figura professionale che è espressione della nuova agricoltura e riveste in pratica un ruolo doppio: da un lato è un agricoltore e dall’altro è promotore del cibo del territorio che cucina e propone negli agriturismi”. Le attività che verranno svolte all’interno del mercato coperto di Matera andranno dallo show-cooking alla somministrazione non assistita.

22 totale visualizzazioni, 22 oggi