Il Dipartimento Politiche Agricole comunica che a seguito dell’emergenza sanitaria che si è venuta a creare per la diffusione del virus Covid-19, al fine di contenere gli accessi agli uffici per le attività riguardanti l’assegnazione del gasolio agricolo e comunque garantire agli utenti il servizio, la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni al prelievo del carburante agricolo agevolato 2020 avverrà in modalità semplificata attraverso l’utilizzo del seguente indirizzo pec: umabasilicata@pec.regione.basilicata.it. Le richieste inviate a mezzo pec, con l’apposita modulistica e complete della documentazione necessaria , saranno istruite dall’Ufficio competente che, a seguito delle verifiche, invierà i libretti autorizzativi ai richiedenti sempre a mezzo pec.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri 3890004400 e 3394679689.

