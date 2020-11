Match salvezza per il Potenza che sarà di scena allo Zaccheria di Foggia per affrontare il Bisceglie. Ricordiamo che si giocherà a Foggia a causa della temporanea indisponibilità dello stadio Gustavo Ventura. Mister Capuano dovrebbe riconfermare il suo modulo, 3-5-1-1: tutti a disposizione ad eccezione di Baclet e Diogo Pinto. Il tecnico di Pescopagano potrà contare sui ritorni di Conson, Cianci, Zampa e Salvemini, ultimi due guariti dal Covid-19. Proviamo ad ipotizzare l’undici titolare: Marcone tra i pali: Conson, Boldor e Coccia in difesa; linea di centrocampo con Viteritti a destra con Panico dalla parte opposta. In mezzo spazio per Coppola, Sandri e Zampa; incognita Volpe dietro l’unica punta Cianci. Bisceglie-Potenza si giocherà domenica 29 novembre con fischio d’inizio fissato per le 17:30.

