“Grazie alle misure messe in campo dalla Regione e al comportamento responsabile dei

lucani la Basilicata è finalmente diventata zona gialla.

Quattro settimane fa eravamo zona arancione con un indice di contagiosità tra i più alti

d’Italia.

Dico questo perché basta pochissimo per ritornare in una condizione di sofferenza.

Mi affido, quindi, ancora una volta, al senso di responsabilità di ognuno di noi senza il

quale nessuna battaglia si vince.

Invece dobbiamo continuare su questa strada.

Quindi bisogna evitare assolutamente assembramenti, mettere sempre la mascherina e

attenersi alle regole che ci sono state date.

Solo in questa maniera potremo passare un Natale sereno”.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

