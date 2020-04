Nel centenario della nascita di Emilio Colombo, (Potenza, 11/04/1920 – Roma,

24/06/2013), il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ricorda “l’esponente politico

di spicco della Dc che fu presidente del Consiglio dei ministri, presidente del Parlamento

europeo, più volte ministro, un grande statista che nel corso della sua lunga esperienza

nelle istituzioni repubblicane ha avuto un ruolo determinante nelle politiche di sviluppo del

Mezzogiorno e nell’avvio del percorso di integrazione comunitaria”.

“Purtroppo – aggiunge Bardi – l’emergenza sanitaria in corso ci impone di rinviare le

manifestazioni che avremmo voluto svolgere in questa occasione, ma sono certo che

appena possibile, insieme alle associazioni che hanno istituito il Comitato promotore per le

celebrazioni del Centenario della sua nascita, avremo modo di rievocare in maniera

compiuta il percorso politico e istituzionale di questo grande lucano”.

“Non possiamo dimenticare il legame profondo che Colombo ha sempre avuto con la

Basilicata – conclude Bardi -, una regione che è sempre stata al centro delle politiche

pubbliche da lui promosse per lo sviluppo delle infrastrutture e delle attività produttive. Il

suo profondo spirito europeista, insieme alla grande conoscenza delle dinamiche

economiche e sociali del Sud e dell’Italia, fanno di Emilio Colombo uno dei principali

interpreti della politica italiana del dopoguerra. Uno dei Padri Costituenti che hanno gettato

le basi per l’esperienza originale della democrazia italiana”.

29 total views, 29 views today