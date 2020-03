Ogni giorno che passa si fa sempre più concreto il rischio di chiusura della Gazzetta del Mezzogiorno, uno dei più importanti quotidiani meridionali, che da oltre un secolo dà voce alle comunità di Puglia e Basilicata.

L’eventuale cessazione della pubblicazione di questa storica testata giornalistica, oltre ad impoverire il panorama informativo, sancirebbe la fine di un’epoca, nella quale l’autorevole giornale dei pugliesi e dei lucani ha svolto un ruolo da protagonista nel porre al centro dell’agenda politica nazionale l’annosa questione meridionale.

Raccolgo, pertanto, l’accorato appello lanciato, in una lettera aperta ai lettori, dai giornalisti e dai lavoratori della Gazzetta nel disperato tentativo di salvare il giornale, esternando loro il mio convinto sostegno alla vertenza in atto.

Ritenendo che a questo grido di dolore le rappresentanze istituzionali non possono restare insensibili, invito i Presidenti delle Regioni Basilicata e Puglia ad intraprendere, di concerto, iniziative concrete che permettano di salvaguardare non solo una storica testata ma anche il pluralismo dell’informazione in Puglia e in Basilicata, evitando, contestualmente, ulteriori perdite di posti di lavoro.

Il consigliere regionale Carlo Trerotola (Prospettive Lucane)