Francesco Mitidieri è il nuovo Presidente del Consiglio Comunale della Città di Policoro. Ad eleggerlo a maggioranza, la massima assise cittadina, che si è riunita nella seduta del 5 novembre scorso. Avvocato di professione, il nuovo Presidente, eletto nelle fila del Partito Democratico, succede al dimissionario Domenico Ranù. Gli auguri per un proficuo lavoro consiliare sono pervenuti dal primo cittadino, Enrico Mascia, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale. Nel corso della stessa seduta, inoltre, é stato discusso anche il punto relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari opzionali della Città, richiesto in maniera congiunta dai consiglieri di minoranza. A causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, l’ingresso in sala consiliare è stato consentito solo agli addetti ai lavori; mentre è stata consentita la diretta streaming sul Sito Istituzionale dell’Ente www.policoro.basilicata.it .

