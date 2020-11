Trovo assurdo e gravissimo il fatto che in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, ad oggi nella mia Città non sia arrivato ancora un solo vaccino antinfluenzale. Una situazione dalla quale non si riesce a venirne a capo e soprattutto non si riesce ad avere risposte certe sull’arrivo delle fiale in modo da permettere ai medici di programmare le vaccinazioni.