La Società Italiana Medicina Generale e delle Cure Primarie e il Board Scientifico Nazionale Covid-19 guidato da Alberto Magni lanciano un’importante iniziativa volta a coordinare gli sforzi di tutti gli operatori coinvolti.

“Oltre al Coronavirus c’è un’altra epidemia fatta di delibere, indicazioni, disposizioni confuse e subentranti che generano solo confusione e incertezza negli operatori del territorio – sottolinea Claudio Cricelli Presidente SIMG – Occorrono professionalità e rigore da dispensare al domicilio

dei pazienti”.

La SIMG cerca di fare chiarezza e fornire un elemento di orientamento e supporto alla comunità dei medici di famiglia, che ammontano a circa 60mila professionisti in prima linea contro il Coronavirus.

Servono risposte concrete, semplici regole che sostituiscano algoritmi complessi.

Cerchiamo di riassumerle in questo documento, attraverso semplici quesiti a fronte di un vademecum che verrà pubblicato in queste ore sul sito della SIMG.

Dott. Erasmo Bitetti

segretario provinciale SIMG Matera

