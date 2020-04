In occasione delle prossime festività pasquali, la Polizia di Stato e le altre Forze di polizia intensificheranno i controlli finalizzati a garantire l’attuazione delle misure di contenimento del Covid-19.

Infatti, pur evidenziando un generale rispetto delle misure di contenimento, sono state finora registrate alcune infrazioni, per le quali sono state applicate le previste sanzioni. Pertanto, in un’ottica di collaborazione tra le Istituzioni e la cittadinanza, tutti sono invitati ad attenersi alle disposizioni emanate, al fine di accelerare l’uscita dall’emergenza sanitaria.

A partire da domani 9 aprile, pertanto, le diverse pattuglie della Polizia di Stato saranno presenti sulle principali arterie stradali, sia urbane che extraurbane, al fine di verificare la legittimità degli spostamenti secondo quanto previsto dalle disposizioni governative e regionali volte a contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, ma anche per prestare aiuto ai cittadini che ne hanno bisogno.

Per quanto riguarda la viabilità ordinaria, le pattuglie della Polizia Stradale in particolare provvederanno a incrementare i controlli prevalentemente lungo le direttrici che collegano la regione Basilicata alla Puglia, mentre sulla SS 106 Basentana avranno lo scopo principale di dissuadere gli spostamenti per raggiungere le spiagge della litoranea jonica o le seconde abitazioni.

55 Visite totali, 55 visite odierne