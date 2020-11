C HIUSURA MUSEO DELL’EMIGRAZIONE LUCANA DI LAGOPESOLE (PZ)Con la presente ci pregiamo di comunicare la chiusura immediata del Museo dell’Emigrazione Lucana di Lagopesole (Pz) a partire dalla data odierna e fino al 06/12/2020. A seguito del DPCM del 3 novembre 2020 anche la REGIONE BASILICATA ha disposto che si proceda con immediatezza all’applicazione delle misure urgenti ivi contenute per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19.Pertanto, alla luce di quanto stabilito, la Società ATB Consulting srl, comunica l’immediata CHIUSURA DEL MUSEO DELL’EMIGRAZIONE LUCANA allestito all’interno del Castello Federiciano di Lagopesole (PZ).Dal 2018, infatti, la società di servizi ATB CONSULTING SRL ha stipulato con la Regione Basilicata regolare Contratto di Affidamento per il “Servizio di Gestione del Museo dell’Emigrazione Lucana” e si occupa di gestire tutte le attività all’interno del Museo, dove sono impegnati 6 giovani dipendenti lucani che costituiscono il personale qualificato di gestione interna del Museo.L’attività museale si fermerà da oggi fino al 06.12.2020, come da disposizioni nazionali, ma il lavoro amministrativo e gestionale continuerà in modalità smart working pertantosarà possibile contattare il personale del Museo attraverso i seguenti canali:cell. 366.6674971email: museoemigrazione@atbconsulting.it In questo modo sarà possibile continuare a gestire i contatti con il Museo e dare continuità a servizi di informazione e di prenotazione per le visite guidate al Museo, che potranno riprendere a partire dal 7 dicembre 2020, salvo ulteriori disposizioni contrarie.Tutti gli ambienti e le sale del Museo, ove si trovano gli allestimenti multimediali del percorso, sono stati adattati sin da subito alla normativa vigente anti- covid, al fine di assicurare al personale interno e ai visitatori e fruitori la massima sicurezza e l’applicazione delle misure vigenti, e così sarà perpetuato alla riapertura.

