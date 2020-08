Presentato la nostra lista per il rinnovo del consiglio comunale di Craco. Questa è la lista dei candidati della lista Per Craco Solidarietà Sviluppo Innovazione ad iniziare da Maristella Montemurro che è la nostra straordinaria candidata sindaco. Maristella è Funzionaria del Ministero per i beni culturali nata a Craco da famiglia di antica origine crachese . I candidati consiglieri sono Pino Lacicerchia ( ex sindaco di Craco) , Franco Vespe ( astrofisico dell’agenzia spaziale) Adriana Colacicco ( presidente Progetto di Vita Sicurezza e legalità) Francesco Vitelli geologo esperto Gis Impegnato in Legambiente di Pisticci, giada Manzi Ecologista di Nova Siri, Salvatore Virgallito professionista nel settore turistico di Craco , Raffaele Lamacchia manager e guida turistica di Matera ( ex capogruppo consiliare) e Anna Lacanfora architetto esperta di beni culturali di Bernalda Una squadra di altissimo profilo qualità e competenza. Un progetto innovativo per il quale chiedo a tutti voi il massimo sostegno. Con noi Craco può avere un futuro . Un esempio pilota per i piccoli comuni delle aree interne fuori da ogni campanilismo e familismo amorale vero e proprio cancro di queste piccole comunità che sono le risorse per il futuro della Basilicata e dell’Italia

51 total views, 51 views today