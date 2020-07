Presentazione rapporto Ires Cgil – 22 luglio – ore 10 – Cgil Basilicata (via del Gallitello) – Potenza

Si terrà mercoledì 22 luglio alle ore 10 nella sede della Cgil Basilicata in via del Gallitello, a Potenza, la presentazione del rapporto Ires Cgil “La Basilicata tra e dopo il covid. Evidenze della crisi pandemica e stima del suo impatto”.

A partire dai dati statistici disponibili per i primi 3-4 mesi del 2020, il rapporto Ires mira a fare il punto sull’impatto dell’epidemia di covid in Basilicata, sia rispetto al danno produttivo e occupazionale già maturato nei primi mesi, sia rispetto alle possibili previsioni per l’intero anno 2020. Benché le misure di lockdown siano partite soltanto ai primi di marzo e nonostante la Basilicata abbia subito effetti epidemiologici particolarmente lievi rispetto ad altre regioni, il blocco delle attività ha coinvolto imprese che incidono per il 27% sul valore aggiunto regionale, danneggiando soprattutto i settori dell’automotive, seguito da turismo, edilizia e commercio.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il nuovo comitato tecnico scientifico dell’Ires Cgil. Interverranno il presidente Ires Cgil Basilicata, Riccardo Achilli, e il segretario generale Cgil Basilicata Angelo Summa.

13 total views, 13 views today