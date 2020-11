I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna dalle ore 15.30 circa sono intervenuti ad Avigliano Scalo ex c.da Macchia Maligna per soccorso persona.

L’uomo operando su un mezzo d’opera ha perso il controllo andando ad impattare su un muretto di fianco alla strada, sbalzato fuori ha sbattuto il capo sulla sede stradale ed il mezzo ha finito la sua corsa contro una siepe.

I Vigili del fuoco, hanno provveduto alla messa in sicurezza della macchina operatrice, mentre l’uomo stabilizzato da personale sanitario e stato trasportato in eliambulanza presso l’ospedale San Carlo di Potenza.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale.

