Ieri sera a Matera, agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso un uomo mentre spacciava droga davanti casa e lo hanno arrestato.

Durante un servizio congiunto di controllo del territorio, agenti della Sezione Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli hanno notato il comportamento sospetto di alcune persone, davanti a un’abitazione.

Un uomo, fermo sull’ingresso della casa, ha consegnato qualcosa a una donna di giovane età, mentre altri due giovani stazionavano poco distanti, come in attesa.

Gli agenti sono scesi dalle vetture di servizio e hanno bloccato i soggetti, tutti con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti. All’atto del controllo, la giovane stringeva in pugno l’oggetto ricevuto poco prima dall’uomo: una bustina di plastica contenente della sostanza solida di colore marrone, risultata poi eroina per gr. 2,3.

Gli agenti hanno proceduto allora a una perquisizione domiciliare nei confronti dello spacciatore che ha dato esito positivo.

Sul profilo in alluminio del box doccia, coperto da un asciugamano, hanno rinvenuto una bustina di plastica contenente una sostanza polverosa, risultata poi cocaina per gr. 2,7. Sono stati rinvenuti anche strumenti e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga: un bilancino elettronico di precisione, due rotoli di carta alluminio e vari spezzoni della stessa usati e anneriti. La droga e il suddetto materiale sono stati sequestrati unitamente alla somma di 1.140 euro in contanti, detenuta nel cassetto del comodino, poiché ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

Al termine dell’attività svolta, il soggetto è stato dichiarato in arresto nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

La donna, invece, è stata segnalata alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Inoltre, sempre nell’ambito dell’attività di controllo del territorio finalizzato alla repressione del traffico e dello spaccio di droga, sono stati segnalati alla Prefettura altre quattro persone per uso non terapeutico di droga con relativi sequestri di eroina, cocaina, hashish e marijuana.

