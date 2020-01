Genesio De Stefano, già vice presidente dell’AVIS Nazionale per oltre 25 anni, membro dell’Esecutivo Nazionale per 35 anni, fondatore di AVIS Regionale di Basilicata, indice una CONFERENZA STAMPA che si svolgerà mercoledì 22 gennaio, alle ore 10.00, a Potenza in via Di Giura n. 115, per discutere con i giornalisti della persistente carenza di sangue nella nostra regione.

Si parlerà delle responsabilità politiche, tecnico–sanitarie ed associative che hanno portato una regione come la nostra da una situazione di totale autosufficienza ad una situazione di estrema carenza.

Si parlerà degli scandali delle responsabilità anche attraverso la consegna di documenti probatori su tutti i temi in discussione.