Minori stranieri non accompagnati, appuntamento in Basilicata per la “Settimana del tutore”

A Potenza il 6 febbraio il seminario su “Tutori – famiglie – comunità.

Nuovi percorsi e forme di accoglienza e inclusione MSNA”

Giovedì 6 febbraio, a partire dalle ore 15, si svolgerà il seminario “Tutori-famiglie-comunità. Nuovi percorso e forme di accoglienza e inclusione MSNA”, appuntamento per la regione Basilicata del ciclo nazionale di appuntamenti formativi organizzati in occasione della “Settimana del tutore volontario”.

L’iniziativa – ospitata nella sala A del Consiglio regionale della Basilicata (viale Vincenzo Verrastro n. 4, Potenza) – è dedicata a cittadini e operatori del settore dell’accoglienza e della protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nell’occasione sarà presentato il progetto di monitoraggio della tutela volontaria dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, realizzato in Basilicata anche grazie alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra l’Autorità, il Garante regionale e il Tribunale per i minorenni di Potenza.

Per approfondimenti: https://tutelavolontaria.garanteinfanzia.org

Roma, 4 febbraio 2020

***

Scheda: il progetto di monitoraggio della tutela volontaria

Il progetto di monitoraggio della tutela volontaria per i minori stranieri non accompagnati è svolto per adempiere un compito che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) è chiamata a svolgere dalla legge 47/2017. L’iniziativa è finanziata dalle risorse europee del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), gestito dal Ministero dell’interno. Il progetto punta ad assicurare capillarmente sul territorio nazionale diritti e opportunità nelle fasi di accoglienza e integrazione ai minori stranieri non accompagnati presenti in Italia valorizzando l’operato dei tutori volontari e degli altri soggetti coinvolti nel sistema di protezione.

Cosa prevede il progetto.