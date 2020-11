Nella ricorrenza del 4 novembre, fermo restando l’elevato significato storico e valoriale della stessa, tuttavia, in relazione alla vigenza dei provvedimenti restrittivi connessi all’emergenza sanitaria in atto, la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in programma mercoledì prossimo alle ore 11,00, avverrà, quest’anno, in forma sobria, nel necessario rispetto del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramento.

Nella circostanza il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, insieme al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, al Sindaco di Potenza Mario Guarente, al Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino ed al Comandante Militare Esercito Basilicata Augusto Gravante, deporrà una corona al Monumento ai Caduti presso il Parco Montereale di Potenza.

