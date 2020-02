“IL PANE: CIBO ANTICO PER IL FUTURO”

Este ndere e diffondere l’Iniziativa, che viene accompagnato da una Campagna contro la violenza sulle Donne.

Il Learning Meeting si tiene il 21 febbraio p.v., presso il Teatro “F. Stabile”, dalle ore 9,00 alle

13,00, per come da Programma allegato e vuole contribuire a porre l’attenzione al cibo, alla

qualità ed ai vantaggi dei prodotti tipici lucani, ed in particolare del Pane, sottolineando

insieme la necessità di politiche di sostenibilità ambientali e di genere, insieme con il rispetto

di regole e normative vigenti di contrasto alle frodi a danno delle consumatrici e dei

consumatori. Temi questi che hanno sempre costituito un impegno prioritario dell’ANDE e degli Stati

Generali delle Donne, Associazione femminile e Movimento spontaneo impegnati a dare voce alle

Donne lucane. In tale ottica tante le iniziative che negli anni hanno visto centrale il tema del cibo, della

nutrizione, della tutela del clima e dell’ambiente, di come nutrire il pianeta, della necessità di creare

energie per la vita, di sfamare una crescente popolazione, di rispettare la Madre Terra al fine di creare

un modello di sviluppo sostenibile, riflessioni che il 4 luglio 2015, a Matera hanno portato ad un

importante Evento all’insegna dello slogan “Il cibo, la terra, l’acqua, le donne testimonial dell’identità

lucana”, Evento che ha prodotto la pubblicazione dallo stesso titolo a cura di Maria Anna Fanelli,

Stampa a cura Universosud Società Cooperativa, aprile 2016, temi che gli Stati Generali delle Donne e

l’ANDE, hanno portato, tramite l’esperienza lucana, a Milano ad EXPO 2015, a venti anni dalla

Conferenza mondiale di Pechino. In seguito tante e tante altre le Iniziative relative alla

“multifunzionalità ed allo sviluppo rurale nelle politiche agricole al femminile, in cui le donne spiccano

come “guardiane della biodiversità”, concetto questo che sempre in primis si è espresso e si esprime in

un prodotto, unico nel suo genere, quale il Pane della Basilicata, che anche gli Stati Generali delle

Donne, svoltisi a Matera il 24 e 25 gennaio 2019, in collaborazione con l’ANDE, hanno posto quale

elemento di discussione e di riflessione, che ha portato anche alla premiazione di Panificatori ed Esperti

del Territorio nazionale.

In questo 2020, già proiettato verso il 25° anniversario della IV Conferenza Mondiale delle Nazioni

Unite sulle donne, tenutosi a Pechino nel 1995, che il prossimo marzo vedrà una Sessione speciale della

Commissione sulla condizione della donna, gli Stati Generali delle Donne, riprendono il tema “Donne

ed economia” e, quindi, anche della sostenibilità ambientale e di genere, che sarà oggetto nel prossimo

incontro nazionale degli Stati Generali delle Donne, che si terrà il 5 marzo 2020 a Roma, presso la sede

del Parlamento Europeo.

Voglio infine ricordare che il Learning Meeting “Il Pane: cibo antico per il futuro” di venerdì 21

febbraio – Potenza, propone e coinvolge i Panificatori ed Affini, le Associazioni di Categoria, la Rete

commerciale in una

Campagna contro la violenza sulle donne

Il pane ogni giorno è sulla tavola di ogni famiglia, pertanto, il 21 febbraio semplici “sacchetti del pane”

verranno utilizzati come veicoli di informazione contro la violenza sulle donne, molto diffusa anche

nell’ambito domestico, così da mettere in pericolo la vita di tante donne, che, purtroppo, non trovano il

coraggio di denunciarla, pertanto, sul semplice “sacchetto del pane” è stato stampato il seguente

messaggio

“…per tante, tante donne la violenza è pane quotidiano,

diciamo tutti basta!”

Sacchetti del pane che, per l’occasione insieme a locandine, sono stati appositamente stampati e

consegnati alle attività produttive, commerciali ed Istituzioni che hanno voluto aderire a quest’iniziativa,

che, l’ANDE si augura, possa dare un contributo significativo alla battaglia contro la violenza sulla

donna.

Entro il 21 febbraio verrà completata la consegna dei Sacchetti appositamente stampati. La

messa a disposizione è stata del tutto gratuita e richiede semplicemente l’utilizzo delle buste

del pane, riportanti la scritta “…per tante, tante donne la violenza è pane quotidiano, diciamo

tutti basta!” e l’affissione all’interno dell’esercizio di una locandina, che spiega il senso di

questa Campagna voluta dall’Associazione Nazionale Donne Elettrici, Associazione Aderente

di Potenza nella giornata del 21 febbraio con l’adesione di varie Realtà.

Sicura dell’attenzione, della partecipazione al Learning Meeting e di un impegno fattivo per la

Campagna proposta, l’ANDE saluta molto cordialmente e ringrazia la stampa, i punti vendita e le

attività commerciali ad oggi contattate e disponibili ad aderire alla campagna:

GASTRONOMIA DEL CENTRO VIA DEL POPOLO 51/53, POTENZA

LA PETITE GASTRONOMIE VIA PRETORIA 295, POTENZA

DISTINTI SALUMI VIA BARACCA 22, POTENZA

MINIMARKET GEA SNC VIA MANZONI 14, POTENZA

MACELLERIA (con vendita pane) ABBATE SRL VIA DELL’ ELETTRONICA, POTENZA

MACELLERIA (con vendita pane) CASTRONUOVO DONATO VIA VIENNA 10, POTENZA

LE ANTICHE TRADIZIONI DI MANZI ANTONIO, V. LE VINCENZO VERRASTRO, 3/A, POTENZA

FORNO DELLE SORELLE PALESE, VIA DELLA CHIMICA, 35, POTENZA

PANE E CAFFÈ, PIAZZA DELLA COSTITUZIONE, POTENZA

PANIFICIO MODERNO CORVINO DI CORVINO SARA, VIA DUE TORRI, POTENZA

MINIMARKET DI VIA CRISPI DI PASQUALE PETRACCA

