Energia e sviluppo, le sfide per la Basilicata

Sviluppo tecnologico, ricerca, green economy, decarbonizzazione e transizione

energetica. Sono questi i temi principali del convegno, promosso dal Dipartimento

regionale Ambiente, Territorio ed Energia, in corso al centro Enea di Rotondella. Tante le

iniziative messe già in campo dalla Regione Basilicata e molteplici le altre sfide per il

futuro che porteranno il territorio lucano ad essere sinergia e riferimento di tutto il

Mezzogiorno d’Italia.

Questo primo evento sulla transizione ambientale, realizzato in concomitanza dei 60anni

dell’Enea, grazie alla partecipazione fondamentale del Feem (Fondazione Eni Enrico

Mattei), ha visto nella prima giornata la partecipazione di importanti cariche istituzionali, tra

i quali il ministro per l’Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Rotondella Gianluca Palazzo, ha preso la parola il

direttore generale dell’Enea, Giorgio Graditi, che ha parlato del convegno come “un evento

importante che mette insieme temi fondamentali quali l’ambiente, il clima e l’energia”. “Noi

come Enea – ha proseguito – siamo impegnati a 360 gradi nel processo di transizione e

svolgiamo un ruolo di connessione e correlazione tra imprese e ricerca. Cerchiamo

sempre di offrire servizi che possano dare risposte concrete del mondo produttivo. E’ il

primo di una serie di eventi che spero abbiano un seguito per dare modo alla nostra

conoscenza e sperimentazione di essere utile al territorio sul piano dello sviluppo

energetico”.

E’ stata la volta poi del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “La Basilicata sta

diventando un luogo ideale, tra presente e futuro, dove ragionare, programmare e

realizzare la vera transizione energetica. Il nostro territorio – ha detto – possiede tutte le

qualità per diventare un punto di riferimento potendo disporre di risorse fondamentali quali

il fossile, l’eolico, il fotovoltaico e, insieme ad altre cinque regioni nel progetto pilota, nel

campo dell’idrogeno. Se ragioniamo sul fatto che il fossile, in quanto combustibile ad

esaurimento, è destinato a finire, la vera trasformazione energetica è quella di puntare su

misure e interventi di sviluppo delle energie rinnovabili. Ecco il perché delle nostre

iniziative quali il Bonus Gas o il bando per i non metanizzati, per esempio, dove come

Istituzione abbiamo aiutato e supportato i cittadini a considerare in pieno la trasformazione

energetica”.

Cosimo Latronico, assessore all’Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, ha

sottolineato che “questa conferenza ha coinvolto l’Enea che festeggia i suoi 60 anni con

una grande storia e sono sicuro un radioso futuro. Questo centro di ricerca è luogo

strategico per tutta la Basilicata e per il Mezzogiorno sui temi ambientali, energetici e

dell’economia circolare. La Basilicata vive questi mesi con particolare intensità, sta

lavorando duro per passare dal fossile al futuro e proprio grazie al fossile sta producendo

una profonda transizione energetica. Gas, fonti rinnovabili, energia per le famiglie e le

imprese, per ultimo l’idrogeno: la terra lucana è all’avanguardia su tutte le prospettive di

sviluppo. Grazie alla Fondazione Mattei stiamo lavorando sulle foreste, le “fabbriche

dell’aria” a tutto campo: stiamo ragionando sulla possibilità di crediti di carbonio che

possano diventare come le royalties del fossile. Tutto si tiene, l’ambiente è la cifra

fondamentale di questa regione, per attrarre competenze e far ritornare ai lucani quanto di

buono questa terra è capace di offrire”.

Per il direttore generale del Dipartimento regionale Ambiente ed Energia, Roberto Tricomi,

“ciò che fino a qualche anno fa era una chimera, oggi è un obiettivo più che realizzabile:

avere una Basilicata sempre più indipendente dal punto di vista energetico. La regione è

già in una realtà un hub energetico importante per il territorio nazionale”, disponendo “di

una varietà infinita di risorse e di un oro multicolore, dal nero del fossile all’azzurro che

arriva dalle tante qualità ambientali”.

“Mai come in questo momento – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sviluppo

Economico, Michele Casino – tutto il mondo produttivo è impegnato nella trasformazione

energetica ed ambientale. La Basilicata e le sue imprese sono al lavoro da tempo per

adeguarsi prontamente alle nuove normative grazie agli indirizzi dati anche dalla Regione.

Nei prossimi giorni in Giunta approveremo un bando che riguarda un ulteriore

efficientamento energetico. Prossimamente porteremo sempre in Giunta un ulteriore

bando di 25 milioni di euro che mira all’ammodernamento, alla ricerca e alla formazione

per le imprese che devono avere figure professionali sempre più formate e al passo coi

tempi. Un nuovo modo di fare lavoro e fare impresa”.

Per l’assessore regionale alle Politiche Forestali Alessandro Galella “verso la transizione

energetica abbiamo immaginato due interventi importantissimi con le royalties del petrolio,

cioè la creazione di uno stabilimento pronto a ricevere gli scarti agricoli che poi

trasformerà in energia. Stessa cosa per un altro percorso che invece trasformerà sempre

gli scarti agricoli in biometano. E’ evidente che l’energia è uno dei temi sensibili in questo

momento, soprattutto per il rincaro dei carburanti: stiamo lavorando per portare migliore

sollievo al mondo agricolo trasformando il problema in un’opportunità”.

Molto atteso è stato l’intervento del ministro Pichetto Fratin. “La Basilicata è un esempio.

E’ un esempio per la valorizzazione del territorio, della qualità delle sue materie prime e

delle sue risorse energetiche. E’ la terra dell’acqua che distribuisce anche alle altre

regioni, la Basilicata è un modello di sviluppo del Sud del nostro paese, da copiare,

prendere come riferimento e soprattutto perché capace di carpire le novità della

transizione ecologica. Sono felice di questo convegno all’Enea perché questa è anche il

fiore all’occhiello di tutto il nostro paese grazie al suo contributo notevole al Governo ed a

tutto il sistema delle imprese italiane”.

50 totale visualizzazioni, 50 oggi