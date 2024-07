Marcello Maurizio Pittella è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Basilicata della XII legislatura. È stato eletto, oggi, con 13 voti. Si sono registrate 7 schede bianche.

Pittella è nato nel 1962 e vive a Lauria (PZ). Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Urologia ha ricevuto la laurea Honoris Causa in Politiche Sociali dall’Università Cattolica di Honduras. Ha maturato esperienza come consigliere provinciale e consigliere comunale a Lauria, ricoprendo le cariche di Presidente del Consiglio provinciale di Potenza e Sindaco del Comune di Lauria. Nel 2005 approda alla Regione come Consigliere regionale. Riconfermato nel 2010 e nel 2019, diventa prima Assessore alle Attività Produttive e Vice Presidente della Giunta regionale e, poi, Presidente della Regione Basilicata.

52 totale visualizzazioni, 52 oggi