Sul Bur n.56 – Edizione speciale è stato pubblicato l’avviso pubblico per titoli e esami per l’assunzione a tempo pieno e determinato della durata di 18 mesi di n.80 unità di personale per il Progetto Masterplan dell’Arpab. A questo link è possibile consultare l’avviso: http://burweb.regione.basilicata.it/bur/ricercaBollettini.zul.

