POTENZA: IL PUNTO

Potenza per l’ultima del girone di andata: al Viviani arriverà la Paganese, un vero e proprio match salvezza che dirà molto su quello che potrà essere il cammino futuro della compagine rossoblu. Emergenza per il tecnico di Pescopagano che dovrà rinunciare a Panico fuori rosa in quanto ha rifiutato il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2021, Sandri squalificato, Zampa, Iuliano, Baclet e Diogo Pinto per infortunio. Società molto attiva sul mercato: in entrata è praticamente fatta per Rosario Bucolo, centrocampista, proveniente dall’Acireale e per i difensori Nicolo’ Gigli e Antonio Sepe, per quest’ultimo si tratta di un ritorno in rossoblu. Potenza alla ricerca di un altro difensore: si insiste per Sales, in discesa le quotazioni di Antonello Giosa del Monopoli.

SERIE C GIRONE C

18a GIORNATA – 10 GENNAIO 2021

TERAMO – AVELLINO anticipo

CAVESE – PALERMO anticipo

BARI – TURRIS

CASERTANA – CATANIA

CATANZARO – VITERBESE

POTENZA – PAGANESE

VIBONESE – BISCEGLIE

TERNANA – MONOPOLI

FOGGIA – J STABIA posticipo

Riposa: Virtus Francavilla

In Serie D il Picerno cerca la vittoria e la vetta: seconda trasferta consecutiva per la squadra di Ginestra che sarà ospite della Puteolana. Il Francavilla vuole riscattare il brutto ko della Befana contro il Brindisi: Nolè e company dovranno vedersela con il Gravina alla ricerca di punti salvezza. Trasferta anche per il Lavello sul campo del Real Aversa: la squadra di Zeman torna in campo dopo lo stop forzato per Covid. Nel girone I difficile impegno esterno per il Rotonda che affronterà l’FC Messina. Fischio d’inizio alle ore 14:30.

SERIE D GIRONE H

11a GIORNATA – 10 GENNAIO 2021

BRINDISI – BITONTO

CASARANO – A CERIGNOLA

C FASANO – MOLFETTA

GRAVINA – FRANCAVILLA

NARDO’ – T ALTAMURA

PUTEOLANA – PICERNO

R AVERSA – LAVELLO

SORRENTO – PORTICI

TARANTO – F ANDRIA rinviata

SERIE D GIRONE I

Piero Rinaldi è stato rieletto, con voto palese, Presidente del Comitato Regionale del CR Lnd Basilicata per il quadriennio olimpico 2021/2024. Lo hanno deciso le 89 società presenti su 121 società aventi diritto al voto (64 di calcio a 11, 3 di calcio femminile e 22 di calcio a 5) intervenute all’assemblea elettiva tenutasi, presso l’hotel Santa Loja di Tito Scalo.

Le società di calcio a 11 hanno eletto, sempre con voto palese, i consiglieri: Emilio Fittipaldi, Domenico Ciaglia, Domenico Ilvento, Gianluca Tartaglia, Antonio Amatucci, Michele Ragone, Gianfranco Forese e Giuseppe Greco.

78 totale visualizzazioni, 78 oggi