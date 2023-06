“LUCANI PER SEMPRE-VIAGGIO EMOZIONALE DEL CUORE DELLA BASILICATA”. SI PRESENTA A MATERA IL LIBRO A CURA DI FEDERICO E IDA VALICENTI

Mercoledì 7 giugno 2023 alle ore 18:00, a Matera negli spazi dell’Open Space dell’APT di Basilicata, nel Palazzo dell’Annunziata in Piazza Vittorio Veneto, è in programmazione la presentazione del libro “Lucani per sempre”, a cura di Federico e Ida Libera Valicenti. L’evento è organizzato da ATI Welcome Basilicata in collaborazione con APT Basilicata.

Il Libro, Edizioni della Sera di Giovinazzo Stefano, Roma, 2022, include 20 racconti di altrettanti autori, (prefazione di Andrea Di Consoli, postfazione di Cinzia Giorgio), narra un viaggio emozionale nell’intimità del “sacro simulacro” della Basilicata e delle sue genti, ricco di esperienze e memorie. Una realtà genuina e autentica permeata da colori, paesaggi, suggestioni e speranze che riportano ognuno alle proprie radici e spingono ad una maggiore conoscenza del presente.

Saranno presenti, e dialogheranno con il pubblico, gli autori: Salvatore Adduce, Giampiero D’Ecclesiis, Gianrocco Guerriero, Maurizio Lazzari, Giuseppe Melillo, Antonella Pellettieri, Pino Suriano. A condurre la presentazione sarà lo stesso Federico Valicenti.

36 totale visualizzazioni, 36 oggi