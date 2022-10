nato dalla collaborazione tra il Comune di Tito e l’Azienda Sanitaria di Potenza, grazie alla generosa collaborazione con la Fondazione Carical, sarà presentato giovedì 6 ottobre (ore 17) nella sala “Don Domenico Scavone” di Tito La consigliera del Comune di Tito Loredana Bruno: “Proveremo a creare un punto di riferimento sul tema della salute e sul benessere fisico e psicologico” Promuovere uno spazio dedicato alla prevenzione delle malattie femminili. È questo l’obiettivo principale del progetto “La Stanza Rosa”, scaturito da una partnership tra il Comune di Tito e l’Azienda Sanitaria di Potenza, che sarà presentato giovedì 6 ottobre, a partire dalle ore 17:00, nella sala “Don Domenico Scavone” di Tito. Ad introdurre l’iniziativa sarà la consigliera del Comune di Tito Loredana Bruno. Sono inoltre previsti i saluti istituzionali del sindaco di Tito Graziano Scavone e gli interventi del direttore sanitario dell’Asp Luigi D’Angola, dell’assessore alle politiche sociali di Tito Dora Figliulo e del vicepresidente della Fondazione Carical Nunzio Olivieri. Inoltre, la presentazione del progetto sarà affidata al Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale del Consultorio di Potenza Liliana Romano. “Come amministrazione comunale di Tito abbiamo voluto fortemente questo appuntamento – ha commentato la consigliera Loredana Bruno – per discutere dell’importanza della prevenzione delle malattie femminili. Una questione che assume un rilievo particolare soprattutto in un periodo come questo nel quale, a causa della pandemia da Covid-19, molti servizi sanitari sono stati sospesi e, di conseguenza, le liste d’attesa hanno subito un notevole incremento. A rendere ancora più complicato un quadro già complesso si aggiunge la crisi economica che impedisce a molti utenti, soprattutto appartenenti alle fasce più deboli, di accedere ai controlli medici a pagamento”. “Questo progetto – aggiunge la consigliera Bruno – nasce, appunto, con l’intento di attenuare, quanto meno parzialmente, tali effetti, garantendo controlli gratuiti ai soggetti più fragili sotto ogni aspetto. La struttura del Poliambulatorio Asp di Via Sant’Anna a Tito, denominata appunto ‘La Stanza Rosa’ per la particolare attenzione riservata al genere femminile, sarà messa a disposizione dal Comune di Tito in collaborazione con l’Asp Basilicata ed avrà in dotazione un moderno ecografo, donato dalla fondazione Carical che erogherà servizi sanitari specialistici tramite un medico ginecologo”. “Le visite ginecologiche potranno essere prenotate nei giorni di lunedì (dalle 12:00 alle 13:00) e mercoledì (dalle 16:00 alle 17:00) al numero dell’Asp Basilicata 0971425250 – illustra la consigliera Bruno – ed i servizi della struttura saranno a disposizione di tutte le donne. Oltre a tutto ciò, si terranno incontri su temi importanti come la sessualità, la menopausa, la violenza di genere e la famiglia come risorsa”. “In definitiva – conclude la consigliera Loredana Bruno –, il progetto mira a creare un punto di riferimento sul tema della salute e sul benessere fisico e psicologico. Speriamo di riuscire nei nostri intendimenti”. , grazie alla generosa collaborazione con la Fondazione Carical, sarà presentato giovedì 6 ottobre (ore 17) nella sala “Don Domenico Scavone” di Tito

