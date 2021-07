dal 17 luglio, quattro spettacoli comici al Centro Cecilia di Tito. Giorgio Montanini, Luca Ravenna, Filippo Giardina, Daniele Fabbri: il meglio della stand up comedy italiana fa tappa per la prima volta in Basilicata.

La stand up comedy arriva per la prima volta assoluta in Basilicata con il Comedy Festival, rassegna di spettacoli comici in scena dal 17 luglio al Cecilia, centro per la creatività di Tito (PZ), organizzato dall’associazione culturale Lucania Stand Up con il sostegno del Comune di Tito e con la collaborazione di Altra Scena Managment, The Comedy Club, Stand up Comedy LIVE e Cecilia, centro per la creatività.

Il 17 luglio Daniele Fabbri, il 31 luglio Filippo Giardina, l’8 agosto Luca Ravenna, Stefano Rapone e Daniele Tinti e il 21 agosto Giorgio Montanini: questo il calendario dei quattro spettacoli dal vivo che andranno in scena al Cecilia, Centro per la creatività di Tito (PZ) dove i principali esponenti italiani della stand up comedy porteranno i loro nuovi monologhi satirici.

Il 17 luglio l’apertura toccherà a Daniele Fabbri, autore comico televisivo, radiofonico e teatrale che porterà in scena Fakeminismo, un monologo comico che parla di donne, viste da un uomo che vuole cambiare il suo modo di parlare alle donne.

“Cosa devono fare i maschi comuni nella vita di tutti i giorni?” Daniele Fabbri si interroga sapendo di non avere le risposte, perché il femminismo non può certo spiegarvelo lui che è maschio. Tutto ciò che può fare è dimostrare che si può ridere degli argomenti più seri senza affatto sminuirli, ma al contrario riconoscendo la loro importanza e condividendola con gli altri.

Il 31 luglio al Centro Cecilia sarà la volta di Filippo Giardina, tra i fondatori della stand up comedy italiana con il gruppo Satiriasi, che porterà in scena Dieci, il suo nuovo monologo satirico: il viaggio di un comico che ha passato 20 anni della sua vita a parlare da solo su un palco e non sente più il bisogno di essere legittimato. Sul palco Giardina si propone di affrontare i dilemmi etici, le questioni legate al mondo dei social network e della cultura popolare, accompagnando gli spettatori in un viaggio nel senso dell’umorismo che li costringerà a pagare il prezzo di vedere disintegrate le proprie certezze attraverso una risata.

Sarà poi Summer Trip, il tour estivo di Luca Ravenna, Daniele Tinti e Stefano Rapone a far tappa al Centro Cecilia di Tito (PZ) l’8 agosto. Luca Ravenna, il comico milanese reduce dal successo di LOL su Amazon Prime Video, insieme a Stefano Rapone, la scorsa stagione nel cast di Una pezza di Lundini (Rai 2) e Daniele Tinti, autore del podcast Tintoria e in tv su Comedy Central porteranno in Basilicata uno spettacolo eterogeneo come le loro comicità. Tre modi diversi di fare comedy, tre approcci diversi alla realtà.

L’ultima data del Comedy Festival, il 21 agosto, sarà affidata allo stand up comedian marchigiano Giorgio Montanini, pioniere del genere in Italia. Montanini, dopo una carriera tra teatro, tv e cinema (Nemico Pubblico, Nemo, Ballarò; al cinema ne i Predatori di Castellitto) presenterà il suo nuovo monologo satirico Undiceximo. Lo spettacolo, nato nel contesto del lockdown, racconta la consapevolezza che per la prima volta l’essere umano è realmente in balia degli eventi. “Dalla pandemia -spiega Montanini- siamo venuti fuori per quello che siamo: inconsapevoli, inadeguati, indifesi. Una delusione come popolo, una delusione come individuo. Undiceximo è la presa di coscienza di esserci arresi come cittadini e corrotti come persone. Uno schiaffo che ci ridimensiona come specie, ma che, soprattutto, mi ha ridimensionato come persona. Credevo fossimo meglio, credevo di essere meglio.”

Tutti gli spettacoli del Comedy Festival avranno inizio alle ore 21, con ingresso dalle 19.30 per consentire l’accesso all’area aperitivo prima dello spettacolo.

I biglietti sono disponibili tramite le pagine social di Lucania Stand Up e su thecomedyclub.it.

I posti sono limitati.

Per informazioni: lucaniastandup@gmail.com – +393285581837

