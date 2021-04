Il professor Giancarlo Dall'Ara, "ideatore del modello di accoglienza, noto nel mondo come

'albergo diffuso', oltre che di numerose altre innovazioni nel settore del marketing turistico", ha

fatto tappa a Rotonda nel Museo naturalistico e paleontologico. Il prof. Dall’Ara, accompagnato in

questi giorni in un tour, dal prof. Antonio Nicoletti, direttore dell’Apt Basilicata, che sta

eseguendo dei sopralluoghi sul campo, per testare concretezza e praticabilità delle azioni previste,

da programmare , dopo il post covid, è rimasto particolarmente affascinato, oltre che delle bellezze

storiche ed artistiche di Rotonda, con il suo borgo, l’albergo diffuso, la Valle del Mercure e le sue

splendide Montagne, che sovrastano il territorio, è rimasto, come dicevamo affascinato dal Museo.

Ad accoglierli, l’assessore alla Cultura, Donatella Franzese. Non era presente il neo direttore del

Museo, Frabrizio Mollo, ma ha tenuto a sottolineare “ l’apertura e la collaborazione sia con il prof

Dall'Ara e con il direttore dell’Apt Basilicata, Nicoletti, per essere stati riconosciuti ed osservati da

chi si occupa di turismo e di sviluppo della Basilicata, un patrimonio storico ed artistico che non

finisce mai di stupire in tutte le stagioni dell’anno”. Il prof. Dall’Ara, che è anche presidente

nazionale di piccoli musei, ci ha tenuto a visitare il Museo naturalistico e paleontologico dove ha

potuto ammirare i resti esposti, di un esemplare di Elephas antiquus italicus, risalenti al Pleistocene

medio superiore (400.000 – 700.000 anni fa) uno, se non il più importante ritrovamento a livello

nazionale. Tra i reperti fossili, anche la mandibola, pressoché completa, di Hippopotamus antiquus

rinvenuta nell’identico sito dell’Elephas e, verosimilmente, vissuto in epoche ancora più remote

(Pleistocene medio-inferiore) oltre alle tante altre testimonianze fossili di tipo animale e vegetale, e

minerali che testimoniano la storia de della zona. Sul Museo naturalistico e paleontologico, lo

ricordiamo, il comune di Rotonda punta molto, affinchè diventi polo culturale non solo per il borgo

del Parco Nazionale del Pollino ma, diventi un grande attrattore attraverso le azioni di

potenziamento che da qui a breve si andranno a fare, ha rimarcato l’assessore Franzese, “ affinchè

possa rientrare in un piano strategico del turismo”.

