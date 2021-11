Fanelli: “Siamo orgogliosi per l’ambito riconoscimento ottenuto, dando lustro a un intero

territorio, dove la ristorazione può contare su materie prime della migliore qualità e chef di

comprovate esperienze”

Stella confermata, nella 67esima edizione della “Guida Michelin”, per due ristoranti lucani:

“Don Alfonso 1890 San Barbato” di Lavello e “Vitantonio Lombardo” di Matera.

Le recensioni dedicate ai due ristoranti, nella guida stellata, puntano sulla creatività e

l’elevato standard qualitativo offerto dalle strutture lucane, con particolare attenzione alle

materie prime e alla rivisitazione dei piatti della nostra terra.

Per il “Don Alfonso 1890 San Barbato” di Lavello, “troviamo l’ispirazione non solo dei

proverbiali classici – è scritto nella ‘Guida Michelin’ – ma anche rivisitazioni di ricette più

regionali con la massima esaltazione d’ingredienti locali come il peperone crusco. Una

cucina moderna, tecnica, volta a dare voce a piccole produzioni del territorio e a sapori

dimenticati. Ottima selezione di vini del sud, e non solo, a complemento di una tappa

gastronomica da non perdere.”

Parole di elogio anche per il ristorante “Vitantonio Lombardo” di Matera: “Piatti creativi si

affiancano ad una linea più territoriale, ma pur sempre rivisitata con gusto moderno, e

nuove ricette in un menu che può andare dalle cinque alle dodici portate. Di origini lucane,

Vitantonio Lombardo ha il merito di aver portato la prima stella Michelin nella storia di

Matera”.

“Siamo orgogliosi per l’ambito riconoscimento ottenuto da due ristoranti della Basilicata

che si confermano nuovamente tra i big dell’alta cucina italiana – commenta il

vicepresidente e assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali Francesco Fanelli

– dando lustro a un intero territorio, dove la ristorazione può contare su materie prime

della migliore qualità e chef di comprovate esperienze. Facciamo i complimenti da un lato

alla famiglia Iaccarino la quale ha portato al ‘San Barbato’ la stessa filosofia e la stessa

passione che hanno reso il ‘Don Alfonso 1890’ uno dei più importanti ristoranti al mondo;

dall’altro al lucano Vitantonio Lombardo il quale, dopo un lungo peregrinare presso alcune

delle migliori corti gastronomiche italiane e internazionali, ha deciso di tornare a cucinare

nella propria terra”.

82 totale visualizzazioni, 82 oggi