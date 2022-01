Nessuna igienizzazione e circolazione di bus vetusti e altamente inquinanti

Nessuna idea sul futuro della mobilità urbana per il capoluogo di regione,

abbandonati di fatto ogni proposta e progetto per migliorarla

La situazione del trasporto pubblico urbano di Potenza vive la sua stagione più buia e

degradante di sempre, aggravata da una pandemia che ha messo in evidenza tutte le

fragilità di un sistema che si è indebolito sempre più, rendendolo non degno di un paese

civile. Questo perché sia il sindaco sia il gestore non sono in grado di dare risposte non

solo sul futuro, ma anche sul presente, con dei punti di criticità al limite della legalità.

L'azienda Trotta, che non ha mai voluto istituire un comitato di sicurezza aziendale sui

protocolli di sicurezza, oggi non garantisce l'igienizzazione e sanificazione dei mezzi, al

punto che chiede agli autisti stessi di sanificarsi da soli il posto guida. Se si somma

all'aumento esponenziale dei contagi in azienda ciò diventa quanto mai pericoloso per

l'incolumità dei lavoratori e degli utenti.

Nella giornata di ieri sono dovute intervenire le forze dell’ordine affinché si prendesse atto

dello stato dei mezzi e della loro mancata sanificazione, prevista da obbligo di legge, con il

risultato che alcuni bus sono rimasti in deposito. Un fatto gravissimo, che denota un

pressapochismo dell'azienda Trotta nello svolgere un servizio pubblico essenziale.

Tutto ciò dimostra inoltre come il sindaco di Potenza, con delega ai trasporti, non abbia

alcuna idea sul futuro della mobilità urbana nel capoluogo di regione, abbandonando di

fatto ogni proposta e progetto per migliorarla, quanto mai necessari a fronte di una gara

regionale confusionaria su diversi punti da noi sollevati e che non definisce i limiti

temporali della sua attuazione.

È del tutto evidente che in tutto ciò l'azienda, rappresentata da nessuna figura dirigenziale

in loco, gioca come il gatto con il topo, usando azioni vessatorie nei confronti dei

dipendenti, consapevole della debolezza della parte politica locale non in grado di

modificare minimamente lo status quo.

48 totale visualizzazioni, 48 oggi