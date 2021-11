Si apra subito il confronto con Regione, sindaci e parti sociali

per delineare adesso gli investimenti nelle energie rinnovabili”

“Da tempo la Cgil ha lanciato la sfida della transizione ecologica quale condizione fondamentale

dello sviluppo del nostro territorio. Eni faccia seguire i fatti a queste importanti affermazioni, si

apra subito il confronto con Regione, sindaci e parti sociali per delineare adesso gli investimenti

nelle energie rinnovabili”. È quanto afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo

Summa, rispondendo alla lettera aperta inviata ai lucani dal responsabile del distretto Meridionale

Eni, Eugenio Lopomo. “Questo è il tempo delle scelte, non avremo un secondo tempo – ribadisce

Summa – Serve coraggio e visione per riscrivere il futuro della transizione ecologica del nostro

territorio. La strada è ormai segnata: i 59,47 miliardi del Pnrr destinati alla rivoluzione verde e alla

transizione ecologica e gli investimenti in bioeconomia circolare sono ormai cruciali per la

trasformazione dei modelli di sviluppo, per una transizione green degli ecosistemi finalizzati al

raggiungimento degli obiettivi imposti dal Green New deal.

È necessario aprire fin da subito un tavolo con cui affrontare il progetto della chimica verde in

Basilicata, coinvolgendo Total ed Eni, che a livello nazionale stanno investendo tantissimo nella

bioeconomia circolare. L’idrogeno, come già più volte ribadito dalla Cgil, può essere una delle

strade percorribili. La nostra regione – aggiunge Summa – oggi è di fronte a un bivio e in questo

scenario deve essere in grado di fare della green economy il suo punto di forza, il suo perno di

sviluppo economico, investendo su politiche di decarbonizzazione, sulla ricerca e trasferimento

tecnologico di tecnologie innovative e sistemi di produzione, trasporto e stoccaggio per l'utilizzo

delle risorse energetiche da fonti rinnovabili con particolare riferimento al green idrogeno, al solare,

all’eolico e all’idroelettrico.

L’economia regionale negli ultimi 30 anni – afferma il segretario regionale della Cgil – è stata

connotata dall’estrazione del petrolio e dall’indotto dell’automotive, due settori da ripensare in

ottica econostenibile, per dare grande impulso alla transizione ecologica, cogliendone le opportunità

di sviluppo produttivo. Ed è su questa strada che la nostra regione deve programmare il proprio

sviluppo economico, senza perdere più tempo, altrimenti si rischia di non salire sul treno che corre

veloce.

Non possiamo sprecare le opportunità della crisi, della Next generation (Pnrr) come grande

occasione per ripensare il modello di sviluppo sostenibile regionale: idrogeno, rinnovabili, risorse

idriche sono il futuro. La Val D’agri e la Val Basento – sostiene Summa – possono diventare i poli

hub delle energie da fonti rinnovabili in una stretta connessione per il rilancio eco-sostenibile del

settore dell’automotive e dell’intero indotto. Occorre però una programmazione partecipata, che

veda parti sociali, mondo del lavoro, organizzazioni datoriali e istituzioni regionali, camminare

Insieme per concentrare la gran parte delle risorse finanziarie che avremmo a disposizione nei

prossimi anni (Pnrr, royalties, risorse comunitarie 2021 – 2027) all’interno di un grande piano

strategico ambizioso con il quale attrarre grandi player mondiali che operano nel settore

dell’energia e non solo, a partire da Eni, Total e Snam. Il futuro si deve tracciare adesso. Questo è il

tempo delle grandi scelte e di un’unica visione strategica che guardi a un futuro produttivo ed

ecosostenibile della nostra regione, puntando su transizione ecologica e green economy”.

