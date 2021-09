Torna anche il calcio di Serie D. Le lucane giocheranno nel girone H: esordio casalingo per il Francavilla di Nicola Ragno: al Fittipaldi arriva il ripescato Brindisi. Inizierà tra le mura amiche anche il Lavello che riceverà la visita del Molfetta. Trasferta pugliese per il Rotonda, la squadra di patron Bruno affronterà il Bitonto. Ricordiamo che il Rotonda dovrà scontare una penalizzazione di otto punti per illecito sportivo.

SERIE D GIRONE H

PRIMA GIORNATA

A CERIGNOLA – C DI FASANO

BISCEGLIE – NOCERINA

BITONTO – ROTONDA

CASERTANA – NOLA

GRAVINA – CASARANO

FRANCAVILLA – BRINDISI

LAVELLO – MOLFETTA

NARDO’ – T ALTAMURA

MARIGLIANESE – SORRENTO

V MATINO – SAN GIORGIO

ECCELLENZA BASILICATA

PRIMA GIORNATA

19 SETTEMBRE 2021

BRIENZA – MATERA GRUM

VULTUR – MONTESCAGLIOSO

CASTELLUCCIO – PATERNICUM

MELFI – POMARICO

MOLITERNO – E MARCONIA

POLICORO – FERRANDINA

R SENISE – LATRONICO

VELA – REAL TOLVE

PROMOZIONE BASILICATA

PRIMA GIORNATA

19 SETTEMBRE 2021

A CRISTOFARO – POL TITO

A MONTALBANO – VIGGIANO

C DEI SASSI MT – V POTENZA

MARMO PLATANO – TRICARICO

P CAMPAGNA – CASTRUM VIGGIANELLO

SANTARCANGIOLESE – SAN CATALDO

Riposa: Libertas Montescaglioso

52 totale visualizzazioni, 52 oggi