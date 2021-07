Si rispettino i contratti e i diritti dei lavoratori.

Subito una task force con Ispettorato del lavoro, Inps e aziende sanitarie locali"

"La si smetta con questa narrazione da parte delle aziende e Federalberghi che non trovano

lavoratori, cuochi e camerieri, preferendo il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è uno

strumento importante di tutela della povertà ma è anche uno strumento importantissimo come

deterrente contro lo sfruttamento del lavoro". È quanto afferma il segretario generale Cgil Basilicata

Angelo Summa.

"Proprio nel settore del terziario – continua Summa – si annida il maggiore sfruttamento del lavoro

con finti part-time e lavoratori che sono costretti a turni di lavoro massacranti, anche se assunti per

poche ore al giorno. Su questo chiediamo ai prefetti di Potenza e Matera di farsi garanti dei nostri

principi costituzionali e della tutela del lavoro.

Si convochi una task force con l’ispettorato del lavoro, con l’Inps e con le aziende sanitarie locali

affinché si attivino tutti i controlli prima che parte la stagione estiva. Solo con la qualità del lavoro e

il rispetto dei contratti – conclude Summa – si potrà creare buona occupazione e soprattutto evitare

la emigrazioni dei nostri giovani".

60 totale visualizzazioni, 60 oggi