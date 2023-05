Bardi-Fontana a sostegno area sud Basilicata patrimonio Unesco

“Ho voluto ringraziare personalmente il Presidente della Regione Lombardia, l’amico Attilio

Fontana, per aver messo nero su bianco il suo sostegno in favore della candidatura

dell’Area Sud della Basilicata a Patrimonio Mondiale dell’Unesco, in risposta a una bella

intuizione del giornalista Biagio Maimone e del direttore generale del GAL “La Cittadella

del Sapere”, Nicola Timpone. Si tratta di un metaforico abbraccio tra nord e sud a

sostegno di uno dei posti più belli del mondo che sicuramente merita di entrare nel

pantheon dell’UNESCO. Insieme abbiamo discusso di tutte le prossime mosse da mettere

in campo per raggiungere un obiettivo molto importante per lo sviluppo di un’area

strategica per la Basilicata. Sarà mia cura poi condividere prossimamente tutti gli sviluppi

con il GAL “La Cittadella del Sapere". Lo afferma in una nota il Presidente della Regione

Basilicata, Vito Bardi, che ha incontrato a Milano, nella sede di palazzo Lombardia, il

collega presidente Attilio Fontana.

34 totale visualizzazioni, 34 oggi