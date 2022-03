IL PREFETTO DI POTENZA MICHELE CAMPANARO HA CONVOCATO PER DOMANI UNA RIUNIONE DEL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI PER L’EMERGENZA CONNESSA ALLA CRISI IN UCRAINA.

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha convocato in Prefettura, per domani, venerdì 11marzo, alle ore 11,30, una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per un esame congiunto delle situazioni di emergenza connesse alla crisi in Ucraina.

Alla riunione parteciperanno i rappresentanti della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, del Comune di Potenza, dell’ANCI Basilicata, della Questura, del Comando Provinciale Carabinieri, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’ASP, della Croce Rossa Italiana, del Tribunale per i Minorenni, della Direzione Scolastica Provinciale e del Centro Servizi al Volontariato di Basilicata.

