28.09.2021 – ore 10,40 : Seduta del Consiglio comunale convocata nella giornata di giovedì 30 settembre 2021, alle ore 8,30, nella ‘Sala del Consiglio comunale’ in via Nazario Sauro. In discussione i provvedimenti inseriti nel seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbali seduta precedente (art.69 del Regolamento del Consiglio comunale).

2) PO FESR BASILICATA 2014/2020 – Documento Strategico Investimento Territoriale Integrato di Sviluppo Urbano della Città di Potenza. Approvazione della nuova scheda di operazione n°37 “Bonifica dell’amianto nel quartiere Bucaletto”.

3) Riconoscimento del debito fuori bilancio riveniente dall’esecuzione del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo stagione invernale 2018-2019.

4) Approvazione del Bilancio consolidato del gruppo Comune di Potenza riferito all’esercizio finanziario 2020.

5) Mozione presentata dalla consigliera Blasi Angela ed altri ad oggetto: “La differenza un valore da difendere, l’odio un sentimento da contrastare”.

6) Mozione presentata dal consigliere Falconeri su “Istituzione comunità energetiche contro povertà energetica ed inquinamento”.

7) Mozione presentata dal consigliere Falconeri su “Accessibilità universale ed istituzionale del Disability manager”.

8) Mozione presentata dal consigliere Falconeri su “Servizio anagrafe smart edicole”.

9) Mozione presentata dal consigliere Falconeri su “Bike to work”.

10) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Forza Italia” su “PRIC e piano di illuminazione comunale per Potenza città d’arte e città europea dello Sport 2021”

11) Mozione presentata dal consigliere Bernabei ed altri su “Istituzione di un servizio per l’esecuzione dei lavori di manutenzione non programmabile e di pronto intervento sulle strade cittadine e rurali del Comune di Potenza”.

12) Mozione presentata dalla consigliera Telesca Ilaria e sottoscritta da tutti i consiglieri comunali su “Intitolazione del sottopasso in via Calabria ad Emanuela Lioi”.

13) Mozione presentata dalla consigliera Blasi Angela ed altri ad oggetto: “ Creazione luogo della memoria vittime del COVID” .

14) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Fratelli d’Italia” su “Dante lingua italiana – Comunale”.

15) Mozione presentata dal “Movimento 5 Stelle” su “Misure specifiche per le attività di ristorazione per la prevenzione e la gestione a livello locale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – divieto di consegna al piano”.

16) Mozione presentata dalla consigliera Blasi Angela ed altri su “Conferimento cittadinanza onoraria Patrick George Zaki”.

17) Mozione del Gruppo consiliare “La Basilicata Possibile” su “Riequilibrio territoriale”.

18) Mozione del Gruppo consiliare “La Basilicata Possibile” su “Attuazione del Federalismo fiscale e ripartizione del fondo perequativo per la spesa sociale”.

19) Mozione presentata dalla consigliera Fuggetta ed altri su “Introduzione di una retribuzione universale di base e il superamento del precariato”.

20) Mozione presentata dal consigliere Telesca Vincenzo ad oggetto: “Intitolazione rotonda antistante il «Bar Tazza d’Oro» a Nino Postiglione nel ricordo delle Radio Libere 1976”.

21) Mozione presentata dai consiglieri Falconeri ed altri su “Intitolazione strada comunale a Gino Strada”.

22) Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare «Forza Italia» e dal Gruppo consiliare «Potenza Civica» su “Immediata istituzione Osservatorio temporaneo prezzi”.

23) Ordine del giorno presentato dalla consigliera Blasi Angela ed altri ad oggetto: “In Palestina serve azione diplomatica, di pace e di rispetto del Diritto internazionale. Occorre fermare la violenza rimuovendone le cause e riconoscere lo Stato Palestina”.

