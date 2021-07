Riunione in Prefettura del Comitato Operativo per la Viabilità per

monitorare la situazione delle principali arterie stradali nella provincia in previsione dell’esodo estivo.

Si è svolta oggi in Prefettura una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’ANAS – Struttura Territoriale Calabria e Struttura Territoriale Basilicata, della Regione Basilicata, della Provincia di Potenza, nonché della Prefettura di Salerno.

Il COV ha esaminato le situazioni di criticità presenti sulle principali

arterie viarie, in particolare nell’Area sud della provincia, lungo la SS 585 “Fondo Valle del Noce”, ove è prevedibile l’aumento del flusso di traffico verso le zone turistiche.

E’ stata inoltre esaminata la bozza dell’apposito piano d’emergenza,

predisposto dall’ANAS, Area Gestione Rete Autostrada del Mediterraneo.

E’ stata altresì condivisa l’esigenza di intensificare, nei giorni di

maggiore traffico, da parte delle Forze di Polizia, i servizi di vigilanza in ambito autostradale ed anche sulle maggiori strade della viabilità ordinaria.

A tale riguardo, si provvederà a sensibilizzare i Sindaci dei Comuni

interessati, al fine di favorire la migliore sinergia operativa per fronteggiare eventuali difficoltà e garantire la sicurezza degli automobilisti con l’ausilio delle Polizie Locali.

56 totale visualizzazioni, 56 oggi