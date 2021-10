Seconda vittoria consecutiva per la Leonessa, che nel turno infrasettimanale al “Curcio” batte 2-0 il Monterosi Tuscia. Una vittoria costruita nella ripresa con le reti di Vivacqua e Pitarresi nel giro di 7’. Contro il Monterosi mister Palo ha dovuto fare a meno di capitan Esposito, D’Angelo e Garcia. Rispetto alla formazione di Castellammare di Stabia, dentro negli undici titolari De Franco al posto di Ferrani.

LA CRONACA – Il primo tempo si chiude a reti bianche. Da segnalare nel recupero della prima frazione un problema all’impianto di illuminazione, gioco che si ferma per circa sei minuti. Come dicevamo le reti del match tutte nella ripresa: 63′ Reginaldo guadagna un corner, scambio corto tra Guerra e Pitarresi, tiro cross di quest’ultimo, respinge il portiere ospite, Gerardi di rasoterra ci prova e Vivacqua corregge in rete e fa esplodere il “Curcio”. Al 70’ ancora Reginaldo, che si prende una punizione dalla destra. La batte capitan Pitarresi che taglia l’area centralmente e gonfia la rete per il definitvo 2-0. Nel finale da segnalare un grande intervento di Albertazzi, precisamente al 94′ su Costantino. Al triplice fischio è festa al Curcio per la seconda vittoria consecutiva che fa avvicinare la leonessa alla zona play-off.

