Forza Italia in Basilicata conferma la sua centralità come perno di un centrodestra moderato e liberale con un risultato che si attesta al 9% e che ci rende particolarmente soddisfatti. Colgo l’occasione per augurare al Presidente Casellati buon lavoro, sicuro e convinto che il suo impegno per la nostra regione è appena cominciato e sarà foriero di traguardi importanti da raggiungere insieme ai tanti giovani lucani che hanno avuto modo di apprezzarne da vicino il suo spessore politico e culturale perorando sempre una sponda sinergica e concreta. Tutto ciò è stato frutto di un lavoro plurale che ha registrato un impegno notevole di tutti i dirigenti di partito, coordinati dal Commissario Regionale Giuseppe Moles. Tante sono le sfide che ci attendono, in un momento in cui non possiamo certo sorridere, ma che con competenza e serietà sapremo intercettare cogliendo i bisogni e le aspettative dei cittadini. In ultimo, ma non di certo in ordine d’importanza, il mio infinito grazie alla bellissima comunità di forza Italia giovani Basilicata che con tantissimi ragazzi si è spesa con estrema dedizione a contribuire al risultato ottenuto , non solo macinando migliaia di chilometri ma ponendosi sempre nella condizione di fornire le giuste proposte per una Basilicata che vuole correre e che deve necessariamente farlo guardando alle prospettive future delle nuove generazioni.