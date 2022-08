Il Gruppo continua lo sviluppo della rete in Basilicata

Pastorano, 24 agosto 2022 – Multicedi continua a far crescere il proprio network e non si ferma neppure in estate. Il 26 agosto a Potenza, in via Papa Giovanni XXIII snc, apre un nuovo Maxistore Decò di 1000mq, pensato e strutturato all’insegna della comodità, essendo dotato di ampio parcheggio scoperto e garage, e della varietà assortimentale.

“Abbiamo un programma di sviluppo molto ambizioso, che vede la nostra azienda impegnata anzitutto in progetti di affiliazione commerciale” ha dichiaratoNicola Iacovelli, direttore sviluppo Multicedi. “Abbiamo già programmato in Basilicata quattro nuove aperture, che ci vedranno nel giro di diciotto mesi arrivare a una quota di mercato del 5%. La sfida principale del nostro lavoro, che è poi la nostra mission da anni, è proprio quella di calarci sui territori, dando attenzione alle esigenze di consumo locali: siamo infatti molto attenti ai consumi che emergono da mercati e micromercati e questo ci permette arrivare oggi a Potenza non con un’offerta standard, ma con un supermercato che rappresenta pienamente la città e le sue specificità”

Il punto vendita conta su oltre 10mila referenze, con particolare attenzione ai freschi e ai prodotti locali; in particolare questi ultimi rappresentano tra il 15 e il 20% totale dell’assortimento. A completamento, i circa 1.200 prodotti a marchio – Deco e Gastronauta – che costituiscono il fattore determinante di successo in grado di venire incontro all’esigenza di convenienza quotidiana e al piacere di scoprire nuovi gusti e territori. Nel Maxistore di Potenza l’area vendita si sviluppa intorno ai reparti di base previsti dalla formula (Ortofrutta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Pescheria, Panetteria, Enoteca), cui si aggiungono la Gastronomia con cucina, per un’offerta di piatti caldi e il Congelato sfuso.

Anche in questo punto di vendita saranno attivi gli sconti dedicati del mercoledì per gli over 65 e la consegna a domicilio.

Multicedi

Nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, è oggi una realtà di punta della GDO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Gli ultimi dati Nielsen – GNLC di febbraio 2022 – registrano per Multicedi una quota di mercato Italia dell’1,1% (Iper+Super+Libero Servizio+Discount), mentre in Campania si registra un 14,3%, considerando tutti i format: Iper, Super e Liberi Servizi e Discount. Nel 2021, ha registrato un fatturato di 1,2 miliardi di euro attraverso i circa 400 punti di vendita, con Decò e i 4 marchi insegna di proprietà: Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà e Sebòn. Il Gruppo impiega attualmente 800 dipendenti diretti ed un indotto di altre 4.500 famiglie. Nel 2020, con il partner Gruppo Arena, ha dato vita a Decò Italia, società consortile che gestisce l’insegna Decò, unitamente al mondo della Marca Privata. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i punti vendita Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 3.500 pdv a varie insegne coinvolti.

