“Accogliamo di buon grado la notizia diramata dall’Anas della riapertura nella giornata di venerdì 28 gennaio della SS 95 nell’ambito dei lavori di realizzazione della variante al centro abitato di Brienza. Ringraziamo inoltre il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, per il prezioso e vigile contributo. Ma à necessario, in conclusione, ricordare che dietro le innumerevoli e auspichiamo sempre più sollecite attività di Anas si celano risorse economiche regionali e l’incessante e silenziosa attività dell’Ufficio Infrastrutture della Regione Basilicata. I motori della politica, dell’amministrazione e delle istituzioni sono sempre accesi per la tutela e lo sviluppo del territorio. Presto ci sarà una nuova seduta dell’Osservatorio sulle opere della variante su cui, nei mesi scorsi, abbiamo con Anas celebrato la chiusura dei lavori di scavo della galleria”.

Lo dichiara l’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra

