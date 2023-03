Margiotta (Pd), bene Conte a Potenza: costruire coalizione per prossime regionali partendo dai programmi

“È positiva l’apertura di ieri di Giuseppe Conte a Potenza, che ha registrato come si possa “partire da contenuti e programmi per allargare il perimetro di un’eventuale coalizione”. È del tutto evidente, infatti, che l’unico modo per vincere le prossime elezioni regionali in Basilicata è costruire un’alleanza che, partendo dall’esperienza delle provincia di Potenza, dove è stato eletto Christian Giordano, con l’apporto determinante del PD, si possa ulteriormente allargare a forze politiche e movimenti civici. Dobbiamo stare sui temi concreti: nel caso della provincia di Potenza abbiamo chiaramente dimostrato di poter lavorare insieme”. Lo dice in una nota Salvatore Margiotta, già parlamentare, componente della Direzione nazionale PD

72 totale visualizzazioni, 72 oggi