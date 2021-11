Lunedì 29 novembre, presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata con inizio alle ore 11, si terrà il primo Tavolo di Lavoro del percorso 2021-2022 del Think Tank Basilicata l’iniziativa promossa da TotalEnergies EP Italia e The European House-Ambrosetti e giunta alla terza edizione.

L’obiettivo dell’incontro è quello di raccogliere gli spunti e le riflessioni degli attori del territorio rispetto alle priorità del sistema competitivo della Regione Basilicata nel nuovo quadro delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Questi gli interventi previsti: Nina Jensen (Managing Director TotalEnergies EP: Country Chair Italy TotalEnergies), “Il contributo e il punto dl vista di TotalEnergies sull’iniziativa Think Tank Basilicata 2021/2022”; Cetti Lauteta (Responsabile Area Scenario Sud, The European House – Ambrosetti), “Il Think Tank Basilicata 2021/2022 e II suo contributo nel quadro delineato dal PNRR”, Andrea Merli (Responsabile Call for Ideas Power2lnnovate, The European House – Ambrosetti), “La seconda edizione della Call for ldeas Power2lnnovate”, Vito Bardi (Presidente Regione Basilicata), “Il piano strategico della Regione Basilicata e le sinergie con II Think Tank Basilicata”, Giorgio Ventre (Direttore DlETI, Università degli Studi di Napoli Federico II: Direttore Developer Academy Apple), “Gli strumenti di attrazione e valorizzazione dei talenti a disposizione della Regione anche alla luce delle linee guida del PNRR”, Patrizia Lombardi (Vicedirettrice Politecnico di Torino; Presidente Reti universitarie per lo sviluppo sostenibile), “La sostenibilità come chiave per un percorso di innovazione e crescita dei territori”.

Seguirà l’ascolto dei contributi e il confronto con i membri istituzionali e della business community.

La partecipazione è libera, data la limitata disponibilità di posti è necessario confermare la registrazione, compilando la scheda di adesione disponibile a questo link: https://eventi.ambrosetti.eu/t tbasilicata2022/iscriviti

