Appuntamento con la “Festa del grano, dalla mietitura al pane, alla pasta e alla pizza” domani al mercato coperto di “Campagna Amica” di Coldiretti a Potenza. Un’intera mattinata, dalle 10 alle 13, promossa dalla Fondazione Campagna Amica, in collaborazione con Coldiretti Basilicata e Terranostra. L’iniziativa è volta a far conoscere le varietà autoctone di produzione di grano locale e di sensibilizzare anche i più piccoli sulle caratteristiche organolettiche e la relativa trasformazione. Sarà possibile degustare prodotti da forno delle aziende agricole nostrane. ”Il nostro obiettivo, oltre a quello alla vendita a ‘Km 0’ di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali della Basilicata, per dare la possibilità ai consumatori di acquistare prodotti freschi, genuini, di origine certa, a prezzi giusti- spiega Franco Carbone, direttore provinciale della Coldiretti- è quello di organizzare iniziative per valorizzare la filiera corta che, abbreviando il percorso dalla terra alla tavola, offre importanti vantaggi ai consumatori e agli imprenditori agricoli. L’iniziativa – conclude Carbone- si svolge in un anno particolare, in cui la produzione di grano ha visto un calo del 30 per cento, ma la la qualità del prodotto può definirsi eccezionale”.

