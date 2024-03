Cranio rasato, naso aquilino,

sopracciglia folte, barbetta

e orecchino (triplo): il

quarantanovenne Gianluca Sanza,

musicista-produttore-fonico

dalle mani d’oro, è anche un “volto” molto

riconoscibile della scena lucana.

Se c’è un “operatore” della musica lucana

(nel senso di musica fatta in Lucania) a

360 gradi, quello è lei: cantante, bassista,

produttore, turnista, arrangiatore e…io l’ho

vista anche montare le strumentazioni sui

palchi altrui…

… eh sì, ho fatto anche il fonico live per un po’

di tempo, avendo avuto la fortuna di lavorare

ai concerti con Mango, e anche in studio. Mi

piace vivere la musica in tutti i suoi aspetti. Ho

iniziato a suonare a sei anni ed è sempre stata

l’unica cosa capace di farmi stare bene.

Lei ha citato Mango… in Basilicata è tornata

la “Mango-mania”…

Eh, certo.

Ciò si deve anche alla vittoria sanremese

della figlia Angelina. C’è chi ha detto, a

tal proposito, che Pino era stato a lungo

dimenticato dai lucani stessi. E’ giusto oggi

parlare di “ri-scoperta”?

Pino per me è sempre uno degli artisti più forti

del panorama nazionale. Parlare quindi di

“riscoperta è una grande blasfemia.

Ma è vero, come lamentato da alcuni,

che molti lucani l’avevano messo nel

dimenticatoio?

Beh, sì, perché funziona così. Arrivano le

nuove leve e i cantanti precedenti vengono

dimenticati. Però, ripeto, parliamo di un artista

vero, che rimane un’icona.

E cosa ne pensa di Angelina?

La conosco da quando aveva tre anni,

bazzicando casa Mango, vedevo sempre questo

scricciolo in giro. Ed era già nell’aria che

potesse prendere questa strada.

Quindi non si è stupito quando ha raggiunto

il grande successo.

Assolutamente no. Anzi…

Eppure non manca mai in queste occasioni

chi parla di “bluff”, di “personaggio

costruito a tavolino”.

No, no. Assolutamente no. Angelina è

un’artista a tutto tondo: scrive, compone, si fa

le coreografie. E’ sempre stata molto attenta ai

dettagli.

Torniamo al suo lavoro. Lei ha un suo

studio di registrazione e di produzione,

“CasaluDub”, al Pantano di Pignola; si

chiama così perché la specialità di casa è

proprio il Dub, una variante della musica

Reggae.

Già. Presso il mio studio si fa un po’ tutta

la costruzione di un brano. Si fa il “riddim”

-ovvero la base su cui canta l’artista di turnoe successivamente di ogni brano ne faccio

una “dub version”, ovvero una sorta di remix

del pezzo originale, lavorato con echi, delay,

riverberi a molla, operando il “mute” delle

voci o facendole “entrare” molto “effettate”.

Nelle sue produzioni Reggae-Dub ormai

transitano sia artisti lucani sia nazionali e

internazionali.

Ormai da un paio d’anni lavoro con Marcello

Coleman, ma ci sono anche i Terra Terra Sound

di Ruoti, con cui abbiamo fatto diverse cose.

La domanda antipatica: lei è musicista di

professione, ma queste sue produzioni così

particolari sono riuscite a diventate un vero

lavoro?

A tratti sì e a tratti no. Dipende dai periodi. A

volte si lavora bene, a volte meno.

Immagino che quello studio le sia costato

molto.

Sì, molto, anche perché è in continua evoluzione

e si compra sempre materiale nuovo. Diciamo

che riesco a barcamenarmi.

Ma lì fa solo Reggae e Dub?

No, lo studio è alla portata di tutti, vengono a

registrare artisti Pop, Rap…

Come bassista, lei milita, da ben diciotto

anni, nei Tarantolati di Tricarico, gruppo

di musica popolare, anzi, da quando c’è

lei, di “world music”. Qualcuno le avrà già

chiesto cosa c’entra il Dub coi Tarantolati di

Tricarico.

Per me ogni musica si fonde bene con l’altra.

In alcuni pezzi dei Tarantolati un po’ di reggae

ce lo metto, visto e considerato che la maggior

parte dei dischi li hanno registrati da me…

insomma, io glielo butto lì (ride). Scherzi a

parte, lei ha citato proprio la “world music”,

che è fusione di tante cose, e quindi nella

musica dei Tarantolati c’è la tradizione lucana,

così come anche l’Africa, per esempio.

Da quando c’è lei, i Tarantolati hanno avuto

una svolta nel loro sound.

Sì, perché loro mi hanno dato carta bianca. A

partire dall’album “Abballam’” è cambiato

tutto. Mi dissero che volevano fare qualcosa di

nuovo. E così è stato.

Arrivano le domande “tormentone”: quali

le difficoltà nell’essere “uomo di musica” in

Basilicata?

Le difficoltà nel fare musica si registrano in

tutta Italia, ormai: di live se ne fanno pochi …e

pagati male. Tuttavia, basta crederci, e magari

da una cosa sola farne tre…

…tocca lavorare il triplo.

Certo. Comunque in Basilicata c’è un fermento

pazzesco, tanti ragazzi che suonano, tanti

generi diversi, Rock, Trap etc. Ed è bellissimo.

Chiaramente, però, fare un prodotto

“professionale” è un altro paio di maniche, dal

momento che tutti ormai possono fare musica

a casa. Ci sono invece tanti posti ove recarsi

–non solo il mio- per ottenere un prodotto più

convincente.

Mi risulta però che l’ “ambiente musicale”

lucano sia anche un po’ “pepato”, con

“campanilismi” e anche accese rivalità.

Non è mancato, in queste interviste, chi ha

infatti lanciato un appello a una maggiore

“comunione d’intenti” e collaborazione.

E’ sicuramente un punto dolente, ha ragione.

Io stesso riesco a collaborare con ALCUNE

persone, mentre altre sono più restie a fare

gruppo. Per fortuna, io ho preso la mia strada,

aiutandomi anche con il web e i social, facendo

collaborazioni tanto con Bruxelles (Marcello)

quanto con Livorno (Ali Roots), con Napoli

così come con Ruoti.

Da quando questa domanda ha suscitato

polemiche (specie da parte di chi, in provincia

di Potenza, non si sa perché, si è sentito

chiamato in causa), io la faccio sempre: in

Basilicata bisogna essere “raccomandati”

per suonare, come mi ha detto qualcuno?

Sì, succede, ma non è all’ordine del giorno. Il

problema vero, magari, è quello di creare più

spazi per suonare, specie a Potenza, quello

sì. Dico…anche in mezzo alla strada. Se vai

in Spagna, ci sono i musicisti di strada, e ci

campano anche. Qui, se metti una cassa o una

batteria a Via Pretoria, arriva subito la volante.

E invece che “musica” suona il Capoluogo,

in questo momento?

Beh, credo che dire “una tarantella” ormai è

una cosa inflazionata. Potenza, più che altro,

la vedo una città che suona i “lenti”. Quelli di

una volta, che si ballavano alle scuole medie.

Il “ballo della mattonella”?

Bravo, sì.

C’è forse una preclusione verso alcuni

generi? Da ragazzo ricordo che a Potenza si

suonava solo blues…

…sì, succede che un genere musicale diventi

“moda”. Come accennavo, però, credo che i

ragazzi di oggi siano molto più aperti rispetto

alla nostra generazione. La politica dovrebbe

lavorare di più sulla Cultura, e organizzare un

maggior numero di eventi.

C’è un personaggio lucano, musicista o

tecnico, col quale si sente particolarmente in

debito?

Il primo computer me l’ha messo tra le mani

Peppe De Michele, al secolo “Dj Basileus”.

Lui mi ha aperto davvero la mente, perché

all’epoca i computer in musica li usava solo

lui. Devo a Peppe il mio lavoro.

Prima le ho chiesto un genere, ora mi dica

un titolo di canzone adatto al momento che

vive la Basilicata.

Non è facile. Mmm, direi “Il tempo delle mele”.

Lo motivi.

L’augurio è che maturino, queste mele, e

che si faccia qualcosa di più. Il lento di

quel film poi era bellissimo. di Walter De Stradis

