Saluto gli organizzatori e i protagonisti di questo prestigiosissimo evento che ha portato a Matera i principali protagonisti dell’industria audiovisiva italiana e internazionale.

Le riflessioni di questi giorni sul futuro di queste professioni non solo porteranno nuovamente alla ribalta la Città dei Sassi, Capitale Europea della Cultura e Patrimonio dell’Unesco, ma forniranno spunti molto utili a comprendere le prospettive di sviluppo dell’industria cinematografica e audiovisiva, e di come articolare al meglio i percorsi formativi da attuare a favore dei giovani che intendano avvicinarsi al settore, capaci di rispondere alle nuove e sempre maggiori esigenze che questo mondo richiede.

Quando abbiamo nominato Roberto Stabile presidente della Lucana Film Commission eravamo convinti di portare in Basilicata un bagaglio di esperienze prezioso a fare della nostra regione un crocevia di relazioni internazionali nel settore dell’audiovisivo e del cinema.

Il programma di questi giorni e i nomi delle personalità presenti per questa occasione dimostrano che quanto da noi auspicato è realtà.

La sfida che abbiamo lanciato per la Lucana Film Commission è proprio quella di creare le condizioni ottimali affinchè la Basilicata diventi per tutti un luogo di cinema. Uno spazio verso cui proiettarsi naturalmente per le future produzioni audiovisive nazionali e internazionali in grado di assicurare servizi adeguati e location esclusive.

Per la Lucana Film Commission i Fondi che arriveranno dall’Europa, potranno essere il motore utile ad innescare processi duraturi, forieri alla ripresa di un settore con grandi potenzialità di sviluppo e di presenza nei principali Mercati mondiali.

L’idea di celebrare il “Forum del cinema lucano” in questo contesto non solo significa aprire a prospettive più ampie un settore a cui teniamo, ma rappresenta il nuovo metodo della Lucana Film Commission per un confronto aperto tra operatori e istituzioni dal quale far nascere azioni di supporto alle necessità delle imprese locali.

Ritengo, inoltre, assolutamente necessario creare sinergie sempre più forti con le Film Commission di Campania e Puglia allo scopo di promuovere i territori del sud con matrici simili. La ripresa post Covid ci deve trovare pronti a dare risposte efficaci a sostegno della produzione per chi gira in Italia.

Avere a Matera un confronto con i rappresentati di una Associazione che conta circa 7000 membri tra produttori cinematografici e televisivi, tra cui importanti nomi di Hollywood, significa mettere in campo idee e spunti, che possono essere raccolti anche da players locali, per l’evoluzione delle professioni di questo settore.

Ci aspettiamo molto dalla La Lucana Film Commission alla quale non faremo mai mancare il supporto della Regione. Sono certo che il lavoro che saprà mettere in campo Roberto Stabile sarà finalizzato a stringere le maglie di una rete tra le realtà territoriali, già attiva e che già ha saputo dimostrare il suo valore.

Voglio infine formulare in anticipo gli auguri a coloro che saranno insigniti nel corso della cerimonia dei Premi MAXIMO. Il riconoscimento che sarà assegnato qui a Matera ai protagonisti del mondo audiovisivo italiano rappresenta un tributo all’eccellenza italiana e uno sprono ad affrontare con tenacia le sfide che il settore dovrà affrontare negli anni che verranno.

Lo ha detto il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso dell’AVPSummit in corso a Matera.

