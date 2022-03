“Il lavoro delle donne nel post pandemia tra Pnrr e fondi europei”

8 marzo – ore 10:30 – Palazzo della Cultura – Potenza

Si terrà martedì 8 marzo alle 10:30, a Potenza, nel Palazzo della Cultura, la tavola rotonda

“Il lavoro delle donne nel post pandemia tra Pnrr e fondi europei”, promossa da Cgil,

Cisl e Uil Basilicata. Nell’ incontro a più voci si analizzeranno le criticità del rapporto donna

e lavoro in particolare al sud e in Basilicata e ci si interrogherà su come queste criticità

potranno essere affrontate in maniera sistemica con investimenti mirati.

Il post pandemia si configura come un’ occasione di grande portata per le ingenti risorse

messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ma anche dalla

programmazione del nuovo ciclo di fondi europei 2021-2027 in grado di poter mutare il

contesto economico e sociale del Mezzogiorno.

All' iniziativa interverranno Anna Russelli, segreteria Cgil Basilicata, Luana Franchini

segreteria Cisl Basilicata, Sofia di Pierro, segreteria Uil Basilicata, Canio Alfieri Sabia,

direttore generale del dipartimento Politiche del lavoro della Regione Basilicata, Francesco

D’Alema, vice presidente Confindustria Basilicata e Luca Bianchi, direttore Svimez.

