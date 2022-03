“Che quella del Governo Bardi sia un’esperienza fallimentare è ormai sotto gli occhi di tutti.” Così in una nota Carlo Rutigliano, Segretario Regionale di Articolo Uno Basilicata.

“L’ultima seduta del consiglio regionale – prosegue Rutigliano – ha certificato in modo netto ed inequivocabile la debolezza politica e l’inconsistenza amministrativa di questa destra, uscita dalle elezioni del 2019 forte di un largo consenso popolare e di una larga maggioranza consiliare, e scioltasi come neve al sole nell’arco di poco più di due anni.

Che questi oggettivi limiti si siano manifestati con così largo anticipo sulla scadenza naturale della consiliatura non può che essere un bene per la Basilicata, che in questi anni ha visto le sue Istituzioni e la sua credibilità messe a dura prova.