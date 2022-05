Il giro d’Italia la settima tappa da Diamante e arrivo in via Verrastro a Potenza con la Vittoria dell’olandese Koen Bouwman dominando una volata a quattro dopo quasi 200 chilometri di gara tra Calabria e Basilicata. In questo video vedrete il dopo arrivo la premiazione e interviste ai politici locali con scatti di operatori e gente comune..

https://youtu.be/dwlRgDWWNHo

