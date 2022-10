Esprimere il proprio voto non può mai essere considerato tradimento.

Abbiamo letto, sconcertati, le affermazioni del consigliere regionale Cariello che afferma di volere sul tavolo le “teste” dei “traditori politici e dei tecnici degli enti sub regionali che per tre anni e mezzo hanno ricevuto lo stipendio grazie alla Lega”. Una chiara minaccia alle persone che forse nelle aspettative del leghista lucano, per gratitudine dell’incarico di lavoro ricevuto, avrebbero dovuto sdebitarsi con un voto alla Lega di Pepe? Europa Verde chiede al consigliere regionale Cariello di esplicitare i nomi di questi tecnici che sarebbero, a suo dire, colpevoli di aver “votato Pittella senza vergogna”. Anche perché altrimenti, dalle parole scritte da Cariello, dovremmo semplicemente prendere atto che i “tecnici degli enti enti sub regionali” sono stati selezionati per i voti che poi avrebbero dovuto rendere come tributo e non per un per le loro acclarate competenze, per curriculum, per imparziale partecipale ad un bando.

Definire traditore chi esprime liberamente il proprio voto significa minacciare la democrazia del nostro Paese. Volere la “decapitazione” di chi avrebbe tradito non votando Lega, se pure in senso figurato, rappresenta una minaccia, dai toni violenti, alle persone ed alla loro libera partecipazione democratica.

La dichiarazione del consigliere regionale Cariello incitano alla violenza, all’odio e calpestano le libertà costituzionali dei cittadini lucani. Europa Verde Basilicata ribadisce sconcerto e biasimo per le dichiarazioni espresse da un rappresentante delle istituzioni che dovrebbe essere, al contrario, garante dei diritti dei cittadini. Europa Verde Basilicata, per voce del suo Coordinatore Regionale Giuseppe Digilio, nell’esprimere solidarietà ai cittadini interessate dalle esternazioni del consigliere regionale, chiede che alla Lega di farsi carico delle immediate dimissioni di Pasquale Cariello. Ed alle autorità competenti di valutare se nelle affermazioni dal tono squadrista dello stesso possano evidenziarsi ipotesi di reato.

Giuseppe Digilio

Coordinatore Regionale Europa Verde – Verdi Basilicata

